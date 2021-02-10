Samsung Galaxy S21 Ultra исчез из магазинов. К чему бы это?

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Дефицит или отставка?

В скором времени флагманская линейка Galaxy S должна получить обновление. Звездой новой серии должен стать Galaxy S22 Ultra, который станет заменителем линейки Galaxy Note с поддержкой стилуса. Естественно, что Samsung связывает с ним надежды на успешные продажи, а в преддверии его выхода она начала зачищать прилавки магазинов.

Посетив официальный магазин компании в США и каталог американских сотовых операторов, журналисты обнаружили, что Galaxy S21 Ultra нет в наличии. Тогда как Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 FE можно приобрести, нехватки не наблюдается. Отсутствие Galaxy S21 Ultra на складе может быть лишь временным явлением. Хотя не исключено, что компания упразднит эту модель и уберет ее из каталога, чтобы создать благоприятные условия для продаж Galaxy S22 Ultra.

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Напомним, что Galaxy S22 Ultra должен предложить Dynamic AMOLED 2X дисплей диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3080х1080 пикселей, SoC Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1, батарею емкостью 5000 мАч и 8/12 Гб оперативной памяти. В арсенале флагмана будет защита от воды IP68, стереодинамики, быстрая и беспроводная зарядка, 128/256/512 Гб встроенной памяти, фронталка 40 Мп и четверная тыльная камера 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп.

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Источник: androidauthority