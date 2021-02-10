Samsung Galaxy S22 Ultra предложит топовый дисплей и камеру

1721

Galaxy S22 Ultra должен получить яркий дисплей и камеру с улучшенной OIS

Не секрет, что Samsung готовит к выходу флагманскую серию Galaxy S22, которая должна дебютировать в первом квартале следующего года. Линейка будет насчитывать три новинки, где самым-самым станет Galaxy S22 Ultra. Инсайдеры дали свой прогноз, какие характеристики получит Ultra-версия.

Читать также: Характеристики Samsung Galaxy A13: 5G и быстрая зарядка как у флагманов Samsung ﻿

Сообщается, что Galaxy S22 Ultra удостоится 6,8-дюймового AMOLED-дисплея разрешением 2К. Пиковая яркость матрицы должна составить 1800 нит и это станет рекордом в индустрии. Для сравнения максимальная яркость дисплея Galaxy S21 Ultra составила 1500 нит, а у iPhone 13 Pro Max — 1200 нит.

Емкость аккумулятора должна быть 5000 мАч и обещают быструю зарядку мощностью 45 Вт. В отличие от китайских компаний, Samsung предпочитает не наращивать мощность быстрой зарядки. Ждать зарядного адаптера в комплекте не стоит, компания продолжает гнуть политику урезанного комплекта поставки для своих флагманских устройств.

Апгрейд ждет и основную камеру Galaxy S22 Ultra, которая в качестве главного получит сенсор разрешением 108-мегапикселей, но в этот раз это будет модуль нового поколения, который предложит более широкую апертуру и чуть более яркий объектив. Усовершенствуют и систему стабилизации изображения, которая должна предложить уменьшение эффекта дрожания на 48% по сравнению с предшественником.

Читать также: Samsung объявила о задержке с внедрением 3-нм техпроцесса ﻿

В качестве аппаратной платформы стоит рассчитывать на Snapdragon 898 и Exynos 2200. Есть слух, что один из крупнейших сотовых американских операторов уже изъявил желание, чтобы в его магазинах продавалась версия Galaxy S22 с чипом Exynos 2200.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena