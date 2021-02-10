Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab A9 и Tab S9 FE засветились в Google Console – релиз уже совсем скоро!

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релиз совсем скоро

В базе данных Google Play Console появились записи о будущих планшетах Samsung Galaxy Tab A9, Galaxy Tab S9 FE и смартфоне Galaxy S23 FE, что окончательно раскрыло ключевые характеристики устройств.

Согласно информации, планшет Galaxy Tab S9 FE будет иметь экран 1440x2304 пикселей, процессор Exynos 1380, 6 ГБ ОЗУ и Android 13. Очень похоже, что среди упрощений только процессор

Бюджетная модель Galaxy Tab A9 – обычный планшет следующей генерации, модель оснащена экраном 800x1340 пикселей, чипсетом MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной памяти и Android 13.

Самый интересный здесь смартфон – Galaxy S23 FE появился с процессорами Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от региона), 8 ГБ ОЗУ и экраном Full HD+, частотой обновления 120 Гц и камерой на 50 Мп Sony IMX 766. новые постеры этого аппарата

Ожидается, что все эти устройства будут представлены к концу 2023 года. Так что записи в базе данных указывают, что анонс приближается. Пользователи скоро смогут оценить возможности новых планшетов и смартфонов Samsung.

Источники - 91mobile , the tech outlook