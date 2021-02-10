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Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, а также Galaxy A34 и A54 получат большое обновление 2 августа

27.07.2023 182 0

Новая версия фирменной оболочки и Android 14

Samsung активно готовит к выходу тестовый сборник One UI 6.0. На сайте Sammobile появилась информация от официальной техподдержки Samsung в Германии, которая рассказывает, что открытое бета-тестирование One UI 6.0 начнется уже 2 августа.

 

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, а также Galaxy A34 и A54 получат большое обновление 2 августа – фото 1

 

Первыми ласточками, которые получат новую версию фирменной оболочки основанную на Android 14, станут флагманские три смартфона линейки Galaxy S23, а через неделю, 9 августа, два представителя линейки Galaxy A54 и A34. Компания Samsung оправдывает звание чемпиона среди Android устройств по качеству программной поддержки.

 

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, а также Galaxy A34 и A54 получат большое обновление 2 августа – фото 2

 

Пока неизвестно какие изменения нас ждут в новой фирменной оболочке One UI 6.0, но в последние годы каждое новое поколение действительно становилось лучше предшественника и прогресс в этом направлении значительный. Поэтому уже 2 августа мы увидим первые отзывы и обзоры новой операционной системы и расскажем вам, если там будет что-нибудь интересное.

 

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Источник: sammobile

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.07.2023
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Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, а также Galaxy A34 и A54 получат большое обновление 2 августа