Samsung Galaxy S24 Ultra протестировали на прочность: вы будете поражены результатами!

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Прочный или нет?

Samsung Galaxy S24 Ultra у всех на слуху, ведь смартфон только вышел и практически все хотят испытать его на прочность. И вот недавно устройство прошло тщательный тест на прочность, проведённый PBKreviews на YouTube, обнаруживший надежность телефона.

Основное внимание было уделено оценке устойчивости телефона к падениям и царапинам, что является решающим фактором в повседневном использовании.

Напомним, Galaxy S24 Ultra оснащен инновационным защитным стеклом Gorilla Glass Armor от Corning, известным своей долговечностью. Лабораторные испытания Corning продемонстрировали отличную стойкость Gorilla Armor по сравнению с аналогичным алюмосиликатным защитным стеклом.

В то время как титановая рамка продемонстрировала поразительную стойкость к царапинам, экран телефона столкнулся с проблемами в тестах на падение. Падение экраном вниз с высоты пояса привело к появлению крошечной трещины на дисплее. Последующие повторные падения привели к появлению дополнительных трещин, хотя дисплей продолжал работать. Следует отметить, что трещины на дисплее не были серьезными и смартфоном можно было пользоваться дальше.

В отличие от этого задняя панель Galaxy S24 Ultra осталась невредимой, без трещин на задней панели и объективе камер.

Несмотря на обнаруженные трещины на экране, прочность Galaxy S24 Ultra не вызывает сомнений, особенно с точки зрения стойкости к царапинам и защите задних компонентов.

Источник: PBKreviews