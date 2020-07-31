Samsung Galaxy Watch 3: все характеристики от надежного информатора

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Инсайдер Эван Бласс считается одним из самых авторитетных поставщиков утечек. За его плечами большой послужной список точных прогнозов. Поэтому ту информацию, которую он публикует о еще не представленных устройствах, нельзя игнорировать. В этот раз он поделился промо-материалами и рендерами смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3.

Подтверждается информация, что умные часы будут доступны в двух версиях: 41 и 45 мм при диагонали дисплея 1,2 и 1,4 дюйма соответственно. Речь идет о AMOLED –матрице разрешением 360х360 пикселей. Galaxy Watch 3 получат 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб постоянной, защиту от воды IP68+5ATM/MIL-STD-810, поддержку Wi-Fi и Bluetooth v5.0.

Младшая из моделей предложит аккумулятор на 247 мАч, а у старшей его емкость возросла до 340 мАч. В арсенале смарт-часов поддержка голосового помощника Bixby и нескольких типов тренировок, а также имеется датчик ЭКГ и мониторинг сна.

По слухам, ценник на Samsung Galaxy Watch 3 будет стартовать с отметки $400. Так это или нет, узнаем уже во время презентации Unpacked, которая состоится 5 августа и где среди прочего покажут флагманы Galaxy Note 20, а также складной Galaxy Z Fold 2.

Источник: twitter, twitter, twitter