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  • Рабочий Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на видео. Складка на экране никуда не делась

Рабочий Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на видео. Складка на экране никуда не делась

19.08.2020 620 0

На гибком дисплее Samsung Galaxy Z Fold 2 есть складка и это уже норма

 

Samsung выиграла гонку за смартфоны с гибкими экранами, но проиграла, прежде всего, самой себе в части надежности и самодостаточности технологии. Про повреждения экрана, битые пиксели и несовершенство шарнирного механизма Galaxy Fold не писал только ленивый. А еще многие сетовали на складку, которая образуется на месте сгиба и портит визуальное восприятие от дисплея.

 

Рабочий Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на видео. Складка на экране никуда не делась – фото 1

 

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Увы, но сегодняшнее развитие технологий так и не позволило компании решить проблему «морщинки» на экране. В сети появились ролики с демонстрацией Samsung Galaxy Z Fold 2, где видно, что на месте сгиба видна отчетливая складка. Но не стоит забывать, что и второе поколение складного смартфона — это лишь демонстрация технологий, попытка сделать еще шаг вперед на пути совершенствования их. Здесь отсутствует коммерческий интерес к большим продажам, стоит цель обкатать технологии и проверить восприятие пользователей от нового форм-фактора.

 

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Напомним, что на августовском мероприятии Unpacked компания только показала Galaxy Z Fold 2, но его полноценный анонс она намерена устроить 1 сентября, где и расскажет обо всех фишках. Продажи складного устройства должны стартовать во второй половине сентября и просить за него могут около $2000. Ниже по ссылки источник вы сможете увидеть еще одно видео с Galaxy Z Fold 2 в главной роли.

 

 

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Источник: twitter

Samsung Galaxy Z Fold 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.08.2020

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Рабочий Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на видео. Складка на экране никуда не делась