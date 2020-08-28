Samsung Galaxy Z Fold 2: старт продаж, цена и эксклюзивная версия

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Samsung Galaxy Z Fold 2 будет дороже предшественника и предложат версию для модников

Samsung потратила несколько лет и огромные деньги на развитие технологии гибких дисплеев. Поэтому вполне заслуженно именно она сумела первой вывести на рынок складной коммерческий смартфон. Южнокорейский гигант продолжает нести в массу идею устройств с гибкими дисплеями и даже поговаривают о выходе «бюджетной» версии.

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А в краткосрочной перспективе у компании старт продаж Samsung Galaxy Z Fold 2. Вчера она подтвердила, что 1 сентября готовится провести вторую часть мероприятия Unpacked, которая будет полностью посвящена преемнику Galaxy Fold — Galaxy Z Fold 2. В рамках нее она официально озвучит все характеристики и особенности третьего по счету складного смартфона Samsung, а также назовет ценник. Последний, кстати, уже не является большим секретом.

На европейской странице официального сайта Samsung появилась страница с предзаказом на смартфон. Компания предлагает оформить заказ на новинку по цене 1799 фунтов стерлингов или $2391. Известна и дата старта продаж — 18 сентября.

Кроме того, компания выпустила дизайнерскую версию Galaxy Z Fold 2, созданную с участием известного модельера Тома Брауни. Это не первый случай сотрудничества с дизайнером. Ранее была создана эксклюзивная версия Galazy Z Flip Thom Browne Edition, которая также была облачена в корпус серого цвета с красно-бело-синей полосой.

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Источник: Samsung