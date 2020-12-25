Samsung Galaxy Z Fold 3 показали в двух вариантах исполнения

322

Концепты Samsung Galaxy Z Fold 3 на основе патентов компании

Samsung в числе первых освоила складной форм-фактор при создании смартфонов и дальше будет только оттачивать свое мастерство в деле создания устройств с гибкими дисплеями. Множественные патенты компании, в которых описываются особенности будущих складных гаджетов Galaxy Z Fold, носят вполне прикладной характер и показывают то, какими могут быть будущие устройства.

Читать также: Возможный хит продаж, Samsung Galaxy A72 4G, появился в GeekBench

Ресурсы Pigtou и xleaks взяли за основу патентную документацию Samsung и визуализировали то, как могут выглядеть будущие складные аппараты компании. Нам показали Galaxy Z Fold в двух вариантах исполнения, которые схожи тем, что получат складную конструкцию, сгибающуюся в двух местах. В первом случае демонстрируется смартфон с большой гибкой матрицей, разделенной на три части.

«Створки» справа и слева способны сгибаться так, чтобы сойтись по центру большого дисплея и закрыть его. Причем правую часть оснастили дополнительным внешним дисплеем с фронтальной камерой, а на левой установили основную камеру с четырьмя датчиками вертикально расположенными.

Второй вариант исполнения Galaxy Fold повторяет первый по принципу складывания, но с одним отличием — одна из половинок сгибается не внутрь, а наружу и в таком исполнении аппарат напоминает гармошку или Z-образную конструкцию. Такое исполнение позволяет избежать необходимости устанавливать дополнительный дисплей на внешней стороне гаджета, но с другой стороны повышается риск повреждений, которые могут быть нанесены гибкой матрице, особенно на месте сгиба.

Читать также: Бюджетник Samsung Galaxy M12 все ближе к выходу – смартфон получил очередной сертификат

Какой из конструкций в итоге будет отдано предпочтение при создании Galaxy Z Fold 3, неизвестно. Ожидается, что премьера третьего поколения складного смартфона компании состоится не ранее второй половины следующего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena