Samsung готовит доступный 5G-смартфон

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Samsung хочет посостязаться с китайскими компаниями за нишу дешевых смартфонов с поддержкой 5G

Если посмотреть на обилие смартфонов с поддержкой 5G-сетей, то может создаться впечатление, что сети пятого поколения стабильно работают и получили повсеместное распространение. Поддержка 5G — это главный тренд уходящего года, которому хотят следовать большинство. Многие компании хотят поймать волну хайпа на 5G‑смартфонах, это один из перспективных и быстрорастущих сегментов.

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Популярности моделей с поддержкой сетей пятого поколения способствует и то, что все больше на рынке появляется доступных устройств с этой фишкой. Все указывает на то, что в следующем году 5G доберется и до бюджетников. И тут впереди планеты всей будут китайские вендоры.

Не упустить шанс занять значительную долю на рынке 5G-смартфонов стремится и Samsung. Компания уже активно предлагает эту фичу в своих флагманах и субфлагманах, а в 2021 году еще и представит недорогой аппарат с поддержкой сетей пятого поколения. Ценник на него может составить $180 и базироваться он станет на чипе MediaTek. Возможно, именовать новинку будут Galaxy A22 и ее дебют придется на вторую половину следующего году, а для ее выпуска компания прибегнет к услугам ODM-производителей.

Но это не будет модель, созданная по схеме аутсорсинга. Сама идея аутсорсинга вызвала негативную реакцию у поставщиков комплектующих для устройств Samsung, Поэтому было решено перейти на работу по схеме JDM, когда южнокорейский гигант участвует в выборе ключевых его характеристик и комплектующих к нему.

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Роль доступного 5G-смартфона первой половины 2021 года в исполнении Samsung возьмет на себя Galaxy A32, которому приписывают чип Dimensity 720, аккумулятор емкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовый дисплей и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 48 Мп.

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Источник: news.v.daum