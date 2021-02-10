Samsung готовит к выходу бюджетки Galaxy F02s и Galaxy F12

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Появились подробности о Galaxy F02s и Galaxy F12

Осенью прошлого года Samsung выпустила новую серию Galaxy F и первенцем стал Galaxy F41, который вышел на глобальный рынок как Galaxy M31 с несколькими отличиями. В феврале нынешнего года был представлен Galaxy F62, который выйдет за пределы Индии модель Galaxy M62. Теперь F-линейка пополнится новинками — Galaxy F02s и Galaxy F12.

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На сайте индийского ритейлера удалось обнаружить информацию, что Galaxy F02s получит 6,5-дюймовый Infinity-V дисплей разрешением HD+ (1600х720 точек), процессор Snapdragon 450, батарейку емкостью 5000 мАч и тройную тыльную камеру с главным датчиком на 13-мегапикселей. Аппарат заключен в корпус из поликарбоната и его бюджетность выдает отсутствие сканера отпечатков пальцев. Работать аппарат будет под управлением фирменного интерфейса One UI 3.1 на базе операционной системе Android 11.

Galaxy F12 получит аналогичный как у Galaxy F02s экран, но здесь частоту обновления подняли до 90 Гц. Основная камера квадратной формы с четырьмя датчиками, где главный Samsung GM2 разрешением 48-мегапикселей. Дополнили его шириком на 5 Мп и парой датчиков по 2 Мп каждый. Смартфон получит сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

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В качестве аппаратной платформы предложили чип Exynos 850 в тандеме с 6 Гб оперативной памяти. Фишкой смартфона станет аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч. Представить Galaxy F12 должны 5 апреля и ценник будет в районе $177.

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Источник: gizmochina