Samsung хочет сделать так, чтобы мобильные камеры меньше выступали

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Samsung создает суперлинзу и это позволит перестать делать «горбы» на тыльной стороне смартфона

Сегодня на рынке немало смартфонов, которые предлагают «горб» на тыльной стороне. Все дело в том, что производители стремятся устанавливать продвинутые датчики изображения и оптику, а все это требует большего места для сенсоров и объективов. Поэтому далеко не всегда удается предложить незначительный выступ в области камеры.

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Мириться с таким положением дел Samsung не намерена, и она создает суперлинзу или металинзу. Это будет линза особой конструкции, изготовленная с применением наноматериалов. Сами материалы созданы с использованием наночастиц, нанесенных особым образом. Технология суперлинзы от Samsung схожа с линзой Френеля и свет преломляется так, как бы это сделала изогнутая линза. Но главное преимущество новой линзы — небольшая толщина, что позволит создавать почти плоские модули камер и избежать возвышающихся «горбов» на тыльной стороне.

Но на данном этапе работы только идут и Samsung готовит первые прототипы линзы. Когда линзы будут запущены в производство и на рынке появятся первые коммерческие устройства с ней, не сообщается. Но вряд ли это произойдет достаточно быстро, может уйти несколько лет на совершенствование технологии.

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Источник: theelec