Samsung хочет создать AMOLED-панель с высокой плотностью пикселей

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AMOLED-матрица плотностью 1000 пикселей на дюйм может стать реальностью в 2024 году

Samsung делает одни из лучших OLED-дисплеев на рынке и готова сделать очередной шаг по их совершенствованию. Пришло сообщение, что компания разрабатывает технологию, которая позволит выпускать AMOLED-панели плотностью 1000 пикселей на дюйм. А выпуск таких матриц планируют начать в 2024 году.

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В каких устройствах найдет применение новая AMOLED-панель, не сообщается. Но не исключено, что речь идет о дисплеях для смартфонов. Подобный экран также может хорошо подойти для VR-шлемов, но этот сегмент не особо интересен Samsung.

Чтобы обеспечить такую высокую плотность пикселей, компании придется создать передовую подложку, и она будет существенно быстрее существующих решений на рынке. Говорится о том, что произойдет прирост скорости в 10 раз. Среди достоинств будущей панели также называют энергоэффективность и относительную дешевизну. Samsung хочет поставить производство таких дисплеев на поток, и сократить затраты до минимума.

Нам остается только ждать, удастся ли компании осуществить задуманное и надеяться, что когда-то на этом сайте мы расскажем о выходе первого устройства, обладающего экраном с плотностью 1000 пикселей на дюйм.

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Источник: androidheadlines