Samsung может отказаться от собственных датчиков камеры в пользу Sony в Galaxy S25

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Кардинальные изменения

Samsung может отказаться от 50-мегапиксельного сенсора S5KGN3 1/1,57" с технологией разбиения пикселей Tetracell, используемого в таких телефонах, как Galaxy S23, S23+, S23 FE или линейка Z Fold, и вместо него использовать один из перспективных сенсоров Sony в своей линейке S, что станет заметным уходом от ее обычной вертикальной интеграции – об этом сообщил Revegnus на X.

Предположение, что Samsung перейдет на сенсоры камер Sony, скорее всего, касается не будущих Galaxy S24 и Galaxy S24+, которые выйдут в следующем месяце, вероятно, все еще с сенсорами Samsung, а скорее их преемников.

Samsung обычно улучшает камеры своих телефонов в каждом третьем поколении, поэтому не исключено, что камеры Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra будут существенно обновлены. Выбор Sony как поставщика также не удивляет, поскольку она занимает почти половину рынка сенсоров для телефонов благодаря своему разнообразному ассортименту.

Sony имеет ряд версий с разрешением 50 Мп+, каждая из которых может появиться в Galaxy S25 и S25+ в то время, когда цены на сенсоры Sony, возможно, уже упали достаточно, чтобы сделать их конкурентоспособной по сравнению с собственной линейкой сенсоров Samsung.

Источник: X