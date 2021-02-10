Samsung назвала устройства, на которые придет One UI 4.1

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Ни сроков, ни полного перечня гаджетов

Одновременно с выходом флагманов Galaxy S22 компания выпустила новую версию фирменного интерфейса One UI 4.1. Вчера состоялась премьера Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G, которые также получили актуальную версию оболочки. Но это будут не единственные смартфоны, которые смогут опробовать все возможности последней итерации фирменного интерфейса.

На днях Samsung объявила о своих планах по обновлению до One UI 4.1. Компания решила распространять апдейт в два этапа. В первую волну обновления вошли складные Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, семейство флагманов Galaxy S21, ряд устройств линейки Galaxy A и планшет Galaxy S7 FE.

На втором этапе апдейт доберется до серии Galaxy S20, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, линеек Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 и Galaxy S10. Оболочку One UI 4.1 получат ряд устройств семейств Galaxy A и Galaxy Tab S. К сожалению, компания не назвала конкретных сроков выхода обновлений и не перечислила все модели, которые могут рассчитывать на его получение.

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Напомним, что One UI 4.1 приносит с собой улучшенный фоторедактор и расширению функциональность галереи, а также появились усовершенствованные виджеты. Есть возможность добавлять в заметки веб-ссылки и на устройствах с поддержкой стилуса можно делать заметки, а затем вносить изменения в них на другом гаджете.

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Источник: samsung