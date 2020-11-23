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Samsung подтвердили остановку производства серии Galaxy Note

23.11.2020 474 0

Samsung перестанут производить Galaxy Note, теперь нас ждут только Galaxy Fold.

 

Последний из Galaxy Note (Galaxy Note 20)

 

Последний из Galaxy Note (Galaxy Note 20)﻿

 

Следующий год для Samsung очень важен. Линейка Galaxy S20 оказалась не так тепло принята, как того хотела компания, и в 2021 Samsung придется постараться, чтобы снова заинтересовать искушенную публику.

 

По слухам, чтобы оптимизировать свой флагманский сегмент, компания решила полностью серию Galaxy Note. Именно из-за этого в следующем Galaxy S21 Ultra появится поддержка стилуса S Pen.

 

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А сегодня несколько южнокорейских изданий сообщили новые данные – Samsung Electronics подтвердила, что Galaxy Z Fold 3 должен появиться в июне 2021 года. Также утверждается, что компания точно прекратит выпуск серии Galaxy Note.

 

Samsung Galaxy Note 20

 

Согласно слухам, Samsung уже приступила к разработке окончательных образцов Galaxy Z Fold 3 для серийного производства. Ожидается, что в новый складной смартфон добавят поддержку того самого S Pen, а также впервые у Samsung будет использоваться камера под дисплеем.

 

Интересно, что, по новым сообщениям, в Galaxy S21 Ultra не будет специального отсека для S Pen, но в нем будет предусмотрена его поддержка.

 

На вопрос, почему компания не предоставляла поддержку S Pen ранее, есть простой ответ: экран первого Galaxy Fold был покрыт хрупким пластиком, а второго поколения – не менее хрупким стеклом. Подразделение Samsung Display вело активную работу со своей дочерней компанией Dowoo Insys для разработки второго поколения специального тонкого стекла, что позволило добавить поддержку S Pen на Galaxy Z Fold 3.

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Galaxy Z Fold2

 

Источник: Twitter


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Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy Note 20
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.11.2020

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