Samsung подтвердили остановку производства серии Galaxy Note
Samsung перестанут производить Galaxy Note, теперь нас ждут только Galaxy Fold.
Последний из Galaxy Note (Galaxy Note 20)
Следующий год для Samsung очень важен. Линейка Galaxy S20 оказалась не так тепло принята, как того хотела компания, и в 2021 Samsung придется постараться, чтобы снова заинтересовать искушенную публику.
По слухам, чтобы оптимизировать свой флагманский сегмент, компания решила полностью серию Galaxy Note. Именно из-за этого в следующем Galaxy S21 Ultra появится поддержка стилуса S Pen.
Читать также: Все что известно про Samsung Galaxy S21
А сегодня несколько южнокорейских изданий сообщили новые данные – Samsung Electronics подтвердила, что Galaxy Z Fold 3 должен появиться в июне 2021 года. Также утверждается, что компания точно прекратит выпуск серии Galaxy Note.
Согласно слухам, Samsung уже приступила к разработке окончательных образцов Galaxy Z Fold 3 для серийного производства. Ожидается, что в новый складной смартфон добавят поддержку того самого S Pen, а также впервые у Samsung будет использоваться камера под дисплеем.
Интересно, что, по новым сообщениям, в Galaxy S21 Ultra не будет специального отсека для S Pen, но в нем будет предусмотрена его поддержка.
На вопрос, почему компания не предоставляла поддержку S Pen ранее, есть простой ответ: экран первого Galaxy Fold был покрыт хрупким пластиком, а второго поколения – не менее хрупким стеклом. Подразделение Samsung Display вело активную работу со своей дочерней компанией Dowoo Insys для разработки второго поколения специального тонкого стекла, что позволило добавить поддержку S Pen на Galaxy Z Fold 3.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!
Источник: Twitter
https://andro-news.com/news/storiz-ot-twitter-fleet-ne-ischezayut-cherez-24-chasa-kak-bylo-z.html «Сториз» от Twitter, Fleet, не исчезают через 24 часа, как было задумано(в Адм. панель)
Комментарии