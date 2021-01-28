Samsung поможет китайским вендорам с гибкими дисплеями

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Китайские компании заказали более 1 млн гибких панелей для производства складных смартфонов

После того, как Samsung и Huawei выпустили свои первые складные смартфоны, казалось, что большинство пользователей оказались не готовы к такому форм-фактору из-за его дороговизны и несовершенства. Не впечатляющие продажи складных аппаратов, по идее, должны были подтолкнуть многих заморозить проекты устройств с гибкими дисплеями, но, похоже, что китайских вендоров это не остановит.

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Пришло сообщение, что ряд компаний заключили контракты с Samsung на поставку гибких панелей. Речь идет о поставке более 1 млн панелей, которые предлагают горизонтальный или вертикальный способ складывания. Безусловно, цифры не впечатляющие, но с учетом того, что это все еще нишевые и дорогие аппараты, продажи не могут быть высокими.

Ожидается, что китайские складные смартфоны должны появиться во второй половине нынешнего года. В числе тех, кто выпустит мобильные устройства значатся компании Xiaomi и Oppo. Также есть информация, что разрабатывает свой складной смартфон и Apple, но решение о его выпуске еще не принято. Сейчас компания подготовила два прототипа, которые проходят тестирование.

Напомним, что Samsung неплохо так вложилась в разработку и производство гибких дисплеев, поэтому она заинтересована в том, чтобы поставить их выпуск на поток и отбить вложенные средства. Немаловажно и то, что чем больше будет производиться гибких матриц, тем ниже будет становиться их отпускная цена.

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Источник: gizmochina