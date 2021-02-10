Samsung придумала как встроить сканер отпечатков пальцев в «пластик»

55

Компания предлагает защищать карты биометрическим датчиком

Samsung придумала как защитить и обеспечить безопасность банковских карт. Она предложила встраивать в «пластик» сканер отпечатков пальцев. Сама компания позиционирует решение как первое в отрасли комплексное решение, которое позволяет считывать биометрическую информацию посредством дактилоскопического датчика, сохраняет и распознает зашифрованные данные с помощью защищенного от несанкционированного доступа SE, а также анализирует и обрабатывает данные посредством защищенного чипсета.

В одну микросхему Samsung интегрировала чип, датчик отпечатков пальцев и модуль безопасности. Платежные карты с такой микросхемой сделают процесс совершения покупок безопасным и быстрым. Биометрическая аутентификация устраняет необходимость ввода PIN-кода на клавиатуре, а также сводит до минимума вероятность мошеннических операций с утерянными или украденными картами.

Технология соответствует стандартам безопасности EMVCo и CC EAL 6+, а также уже прошла одобрение Mastercard. Откуда будет браться энергия для питания чипа, не сообщается. Возможно, «подпитывать» его будет энергия от NFC. Как скоро на рынке появятся карты с таким решением, информация не приводится.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: samsung