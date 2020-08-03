Samsung придумала технологию UWP, как альтернативу NFC

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То, что в среду, 5 августа, состоится мероприятие Samsung Unpacked, известно многим ценителям высоких технологий. Само действо проводится, прежде всего, чтобы показать очередное поколение флагманов с поддержкой стилуса — серия Galaxy Note 20. О новинках известно все. Точнее, почти все. Осталось дождаться оглашения ценников и почти наверняка, смартфоны предложат ряд фишек, рассказ о которых компания приберегла для релиза.

Скорость передачи файлов выйдет на новый уровень

Среди таких фич — технология UWP. Так, поставщик утечек с ником @SaudiAndroid на своей странице в Twitter рассказал о том, что Samsung готовится презентовать технологию UWP, которая станет альтернативой традиционному NFC. С ее помощью можно будет передавать файлы на высокой скорости и первыми ее обладателями станут смартфоны семейства Galaxy Note 20.

Это все, о чем решил поведать источник. Как будет работать опция, узнаем уже на презентации. Естественно, если инсайдер знает, о чем говорит, и технология UWP действительно дебютирует. Сейчас есть вероятность, что пользователи новых флагманов получат любопытный инструмент для обмена контентом.

Есть риск, что для его работы задействуют сети Wi-Fi, но тогда делиться данными можно будет только дома или на работе, где все устройства подключены к одной сети. Передать файл где-то за пределами сетей уже не получится. Поэтому ждем анонса, чтобы больше понимать, насколько UWP станет универсальным и перспективным инструментом.

Источник: twitter