Samsung продемонстрировала на видео фишки One UI 4.0 на базе Android 12

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Фирменная оболочка Samsung продолжает эволюционировать, становясь все более комфортной и кастомизированной

На прошлой неделе Samsung выпустила третью бета-версию One UI 4.0 на базе Android 12, которая принесла с собой ряд исправлений и новые функции. Что касается стабильной сборки, то она должна выйти не позднее декабря нынешнего года. В преддверии релиза финальной версии One UI 4.0 на основе Android 12 компания выпустила два видеотизера, которые раскрывают ряд подробностей об оболочке.

Первый тизер начинается с того, что компания показывает эволюцию интерфейса, начиная с One UI 2. При этом производитель говорит о том, что при разработке очередной версии фирменной оболочки он прислушивается к отзывам и пожеланиям пользователей, чтобы сделать ее максимально понятной и комфортной. Акцентируют внимание и на том, что интерфейс стал более персонализированным, появилась возможность более глубокой кастомизации внешнего вида оболочки, позволяя адаптировать ее под вкусы и потребности пользователей, появились новые виджеты, обновленное приложение «Camera» и темный режим для значков приложений.

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Доработали экран блокировки для быстрого доступа к мультимедиа и панель быстрого доступа. В конце ролика Samsung указывает на то, что ноутбуки компании получат специальную версию One UI.

Во втором видео бренд более подробно рассказывает о настройках, внесенных в One UI 4, а также о различных инструментах, связанных с обработкой фото и быстрым обменом данными с ноутбуками Samsung. В видео сделан упор на экосистему, подтверждая планы компании предложить высокий уровень взаимодействия и интеграции различных гаджетов Samsung, включая смарт-часы.

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Источник: tudocelular