Samsung проверяет верность фанатов: представлен ультрабюджетник Samsung Galaxy M01 Core

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В последнее время Samsung особенно активно обеспечивает рынок бюджетными устройствами. Сначала это был Galaxy M01, после него – чуть улучшенный M01s. Теперь же фанаты бренда получили самый дешевый аппарат Samsung в этом году – всего 5500 рупий (73 доллара) и новый Galaxy M01 Core может стать вашим. Только вот захотите вы его, узнав, какие технические характеристики он скрывает за своим корпусом?

Что его отличает от старших братьев? Во-первых, он меньше: экран здесь размером 5,3 дюйма. Сам дисплей имеет разрешение HD+. Другое отличие от M01 и M01s – чипсет MediaTek MT6739. И это уже совсем нехорошо: смартфоны подороже тоже не блещут производительностью, но все же смогут обеспечить более-менее приятную работу хотя бы в интерфейсе. Здесь же, скорее всего, будут лаги и подтупливания.

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Смартфон будет работать на облегченной версии Android Go на базе 10 версии Зеленого робота. На самом деле, это очень хорошая новость, так как производитель снабдил аппарат только 1 Гб в базовой комплектации с 16 ГБ встроенного хранилища. Существует также вторая версия телефона с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Уменьшена также и батарейка – всего 3000 мАч, но, учитывая неспешность смартфона, вряд ли у вас получится высадить аккумулятор очень быстро.

Сам смартфон не порадует и дизайном – сверху и снизу нас ждут заметные рамки. Зато никаких вырезов и капель. Основной модуль камеры имеет разрешение 8 Мегапикселей, а фронтальная камера – 5 Мегапикселей.

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К другим характеристикам относятся поддержка Bluetooth 5.0, наличие порта micro-USB и, к сожалению, отсутствие чипа NFC.

Samsung Galaxy M01 Core начнет продаваться с 29 июля. Версия 1/16 ГБ оценивается в 5500 рупий (73 доллара), 2/32 ГБ – 6500 рупий (87 долларов).

Источник: Gizchina