Samsung разрабатывает новый тип видеоускорителя для своих процессоров совместно с AMD

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К сожалению многих фанатов смартфонов Samsung, южнокорейский техно-гигант использует чипсет собственной наработки Exynos 990 в европейской версии Galaxy S20, в отличие от Snapdragon 865, который устанавливается внутри «американца». Проприетарные процессоры от Samsung всегда подвергались критике со стороны пользователей. В значительной степени она связана с возможностями видеоускорителя Mali, используемого в смартфонах Samsung, который не работает по стандартам ускорителя Adreno внутри процессоров от Qualcomm. Зная об этой проблеме, Samsung решил модернизировать процессоры Exynos в своих будущих устройствах при помощи технологии от AMD Radeon.

По слухам, Samsung и AMD начали работу над новыми мобильными видеоускорителями для чипов Exynos и, соответственно, будущих устройств Samsung начиная с 2021 года. Samsung и AMD впервые объявили о своем сотрудничестве в прошлом году, и теперь мы видим продолжение совместной работы.

Как сообщается, новый графический процессор от Radeon тестировался с помощью GFXbench и показал результаты лучше, чем Adreno 650 в Snapdragon 865. Эта информация может быть воспринята как намек на то, что совместное производство двух техно-гигантов на самом деле идет полным ходом и, возможно, уже совсем скоро процессоры Exynos избавятся от своей плохой славы.

AMD уверены, что разработка займет еще несколько месяцев, и его совместный продукт с Samsung появится в продаже уже в следующем году.

Источник: sammobile.com