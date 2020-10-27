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Samsung решил превратить первый Galaxy Fold в Galaxy Z Fold 2 при помощи обновления

27.10.2020 916 0

Южнокорейцы Samsung отправили очередное обновление для Galaxy Fold, сделав из него второе поколение гнущегося смартфона.

 

Селфи на основную камеру Galaxy Fold

 

Когда на рынок вышел Samsung Galaxy Z Fold 2, многие поняли, что не только его аппаратная составляющая стала лучше. Улучшилась также и прошивка. Например, Samsung добавили возможность использовать передний дисплей смартфона в качестве видоискателя для задних камер, чтобы делать крутые селфи-снимки.

 

Как ни странно, даже спустя продолжительное время оригинальный Galaxy Fold не получил эту и ряд других функций от Z Fold 2. Но это начнет меняться с сегодняшнего дня. Samsung приготовил специальное большое обновление для «старичка» Fold.

 

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Кроме нового способа делать селфи-фотографии, обновление также включает режим Capture View, который позволяет редактировать фотографию на одной половине основного экрана и просматривать до пяти последних фотографий или видео на другой половине. А режим Pro Video теперь позволяет снимать видео в соотношении сторон 21:9 и с частотой 24 кадров в секунду.

 

Galaxy Fold разделение экрана

 

Первый Galaxy Fold также получит несколько функций из Z Fold 2, предназначенных для повышения производительности. Например, теперь вы можете запустить до трех приложений одновременно в предпочитаемой вами схеме разделения экрана. Также теперь вы сможете расположить разделенные окна и по горизонтали.

 

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Как и всегда, в блоге Samsung отмечается, что дата отправки может варьироваться в зависимости от оператора или рынка, так что прошивка начнет отправляться пользователям порционно.

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Galaxy Fold первое поколение

 

Источник: SlashGear


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Samsung Galaxy Fold Galaxy Z Fold 2
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 27.10.2020

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