Samsung Unpacked 2020: обзор Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 и Galaxy Buds Live

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Уже по традиции сегодня Samsung устроила свое мероприятие Unpacked, на котором показала целую россыпь устройств. То, что компания покажет много гаджетов, было понятно изначально, тут особых сюрпризов не было. Теперь как из рога изобилия посыпятся обзоры на новинки, выскажем свое мнение о них и мы. Но сегодня предлагаем посмотреть только первые экспресс-обзоры, где кратко Дмитрий делится мыслями о самих устройствах и их возможностях. Отмечает слабые и сильные стороны новинок.

Samsung Galaxy Note 20/Galaxy Note 20 Ultra

В том году компания представила две версии флагмана, но вместо привычной Plus-версии вышла Ultra, где характеристики практически выкручены по максимуму. А вот о базовой вариации этого не скажешь, здесь не обошлось без компромиссов и откровенных удешевлений. В первом обзоре уделили внимание дизайну, материалам корпуса, дисплею и, конечно же, камерам и функционалу, прежде всего Galaxy Note 20 Ultra.

Из приятных возможностей — удобство работы с S Pen и дальнейшее развитие DeX. Говорить о том, что новинки стали на голову выше предшественников — большое преувеличение. Изменения есть, но они отнюдь не революционные и явно ориентированы на лояльных к линейке Galaxy Note пользователей. При высокой стоимости это все же нишевое предложение и спорное. Больше о смартфонах и впечатлениях от них, на видео.

Samsung Galaxy Watch 3

Сегодня компания представила второе поколение часов, которые стали частью экосистемы Samsung. Получились достаточно стильные и современные часы, которые включают в себя современные инструменты для коммуникации и отслеживания физической активности, здоровья пользователей. Появились ряд новых функций и датчиков, позволяющих отслеживать различные показатели, включая уровень кислорода в крови и ЭКГ.

Одна из фишек — вращающийся безель, позволяющий быстро и комфортно переключаться между приложениями, виджетами и уведомлениями. Предложили новые предустановленные циферблаты и жестовое управление. В целом часы получились достаточно интересными и найдутся те, кому они зайдут.

Samsung Galaxy Buds Live

Пожалуй, самый неоднозначный и оригинальный в плане дизайна продукт. Далеко не всем придутся по душе «фасолины», но имиджевая составляющая у них на высоком уровне. Зато тут есть шумоподавление и нареканий к его работе нет. Реализовали сенсорное управление, встроили батарею емкостью 60 мАч в каждом наушнике и защитили корпус новинки от пыли и влаги по классу IPX2. Субъективные впечатления от работы гарнитуры — на видео.