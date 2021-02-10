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Samsung использует в Galaxy S24 Ultra сверхпрочное стекло Corning Gorilla Armor: лучшая видимость и стойкость к царапинам

18.01.2024 48 0

Новый стандарт прочности

Смартфоны серии Samsung Galaxy S24 показались очень интересными и привлекли много внимания к себе. Помимо широкого спектра функций с искусственным интеллектом особенностью является то, что они используют специальные материалы для защиты. По крайней мере, один из них, Galaxy S24 Ultra, имеет не только передовые титановые грани, но и сверхпрочное стекло спереди и сзади - Corning Gorilla Armor.

 

Corning Gorilla Armor Samsung

 

Этот материал обещает предложить "беспрецедентное сочетание крепости и визуальной четкости". По сравнению с типичной стеклянной поверхностью, новый материал Gorilla Armor от Corning – это совсем другой материал для защиты смартфонов. Оно уменьшает отражательную способность до 75%, улучшая читабельность дисплея и минимизируя отображение экрана в разных условиях.

 

Corning Gorilla Armor

 

Утверждение Corning о том, что Gorilla Armor является наиболее устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass, подтверждается недавно разработанным лабораторным тестом под названием "Scratch Bot". Но его реальные возможности скоро смогут проверить сами пользователи.

 

Corning Gorilla Armor

 

Интересно, что Samsung заявляет, что Gorilla Armor содержит в среднем 25% переработанного сырья (материал, никогда не попадавший к конечному потребителю), хотя это подтверждено сертификацией UL Solutions.

 

Corning Gorilla Armor

 

Это стекло призвано стать новым стандартом защиты и, вероятно, скоро мы увидим такие решения и у других производителей электроники.

 

Источник: Samsung

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 18.01.2024
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Samsung использует в Galaxy S24 Ultra сверхпрочное стекло Corning Gorilla Armor: лучшая видимость и стойкость к царапинам