Samsung использует в Galaxy S24 Ultra сверхпрочное стекло Corning Gorilla Armor: лучшая видимость и стойкость к царапинам

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Новый стандарт прочности

Смартфоны серии Samsung Galaxy S24 показались очень интересными и привлекли много внимания к себе. Помимо широкого спектра функций с искусственным интеллектом особенностью является то, что они используют специальные материалы для защиты. По крайней мере, один из них, Galaxy S24 Ultra, имеет не только передовые титановые грани, но и сверхпрочное стекло спереди и сзади - Corning Gorilla Armor.

Этот материал обещает предложить "беспрецедентное сочетание крепости и визуальной четкости". По сравнению с типичной стеклянной поверхностью, новый материал Gorilla Armor от Corning – это совсем другой материал для защиты смартфонов. Оно уменьшает отражательную способность до 75%, улучшая читабельность дисплея и минимизируя отображение экрана в разных условиях.

Утверждение Corning о том, что Gorilla Armor является наиболее устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass, подтверждается недавно разработанным лабораторным тестом под названием "Scratch Bot". Но его реальные возможности скоро смогут проверить сами пользователи.

Интересно, что Samsung заявляет, что Gorilla Armor содержит в среднем 25% переработанного сырья (материал, никогда не попадавший к конечному потребителю), хотя это подтверждено сертификацией UL Solutions.

Это стекло призвано стать новым стандартом защиты и, вероятно, скоро мы увидим такие решения и у других производителей электроники.

Источник: Samsung