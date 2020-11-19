Samsung все-таки работают над дешевой версией Galaxy Z Flip

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Lite-версию раскладушки Samsung Galaxy Z Flip все-таки планируют выпустить.

Складные смартфоны могут быть интересными для техно-энтузиастов, но для массового пользователя они до сих пор является какой-то игрушкой и скорее концептом, чем реальной альтернативой обычным смартфонам. В основном, это связано с нереально завышенным ценником, но, возможно, скоро этот вопрос будет решен.

Ранее мы слышали, что Samsung работают над Lite-версией Galaxy Z Fold, которая должна быть значительно дешевле, чем обычный Z Fold 2, и, похоже, этот проект немного притормозил свое развитие.

Информация об этом поступила от известного инсайдера Росса Янга. Он говорит, что давно не слышал о Z Fold Lite, что может указывать на то, что разработка «народной» раскладушки была отложена.

Но надежда на появление более доступного складного смартфона пока не потеряна. Тот же Янг недавно услышал об активной разработке другой раскладушке – Galaxy Z Flip Lite, которая якобы должна быть дешевле, чем обычный Z Flip. Интересно, что модель Lite сохранит ультратонкое стекло, используемое в Z Flip. Ранее ходили слухи о том, что экран дешевой версии Z Flip будет сделан из того же пластика, который был использован в первом поколении Galaxy Fold.

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Так или иначе, как и дешевый Z Fold 2, Lite-версию Z Flip пока придется подождать. Такие проекты выпускаются не каждый месяц, и компании надо быть уверенной в том, что все будет сделано, как надо.

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Источник: SamMobile



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