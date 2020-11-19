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Samsung все-таки работают над дешевой версией Galaxy Z Flip

19.11.2020 536 0

Lite-версию раскладушки Samsung Galaxy Z Flip все-таки планируют выпустить.

 

Galaxy Z Flip

 

Складные смартфоны могут быть интересными для техно-энтузиастов, но для массового пользователя они до сих пор является какой-то игрушкой и скорее концептом, чем реальной альтернативой обычным смартфонам. В основном, это связано с нереально завышенным ценником, но, возможно, скоро этот вопрос будет решен.

 

Ранее мы слышали, что Samsung работают над Lite-версией Galaxy Z Fold, которая должна быть значительно дешевле, чем обычный Z Fold 2, и, похоже, этот проект немного притормозил свое развитие.

 

Информация об этом поступила от известного инсайдера Росса Янга. Он говорит, что давно не слышал о Z Fold Lite, что может указывать на то, что разработка «народной» раскладушки была отложена.

 

Samsung Galaxy Z Flip

 

Но надежда на появление более доступного складного смартфона пока не потеряна. Тот же Янг недавно услышал об активной разработке другой раскладушке – Galaxy Z Flip Lite, которая якобы должна быть дешевле, чем обычный Z Flip. Интересно, что модель Lite сохранит ультратонкое стекло, используемое в Z Flip. Ранее ходили слухи о том, что экран дешевой версии Z Flip будет сделан из того же пластика, который был использован в первом поколении Galaxy Fold.

 

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Так или иначе, как и дешевый Z Fold 2, Lite-версию Z Flip пока придется подождать. Такие проекты выпускаются не каждый месяц, и компании надо быть уверенной в том, что все будет сделано, как надо.

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Складной Galaxy Z Flip

 

Источник: SamMobile


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Samsung Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Fold 2
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.11.2020

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Samsung все-таки работают над дешевой версией Galaxy Z Flip