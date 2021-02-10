Samsung сделала новую интересную функцию: голосовой помощник Bixby имитирует голоса, как это работает?

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Робот или человек?

Samsung добавляет возможность использовать свой голос для Bixby. Кажется, функция ограничена OneUI 5.1.1 и OneUI 6.0 Beta. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователи должны установить на свои устройства программы Bixby Voice Customization App и Bixby Voice Creator. Если пользователь сначала попытается установить программу Bixby Voice Creator, он получит сообщение об ошибке «Несовместимое с этим устройством». Программа недоступна в Galaxy Store для устройств OneUI 5.1.

Что это такое и как этим воспользоваться?

Это отличное усовершенствование для Bixby, позволяющее пользователям легко устанавливать собственный голос. Для получения функции выберите Bixby > Настройки > Меню языка и стиля голоса > Создать собственный голос. После нажатия кнопки "Пуск" пользователь должен записать 10 предложений. Это может занять некоторое время, но когда это будет завершено, дайте ему название, и вы услышите свой голос. Также можно научить Bixby в фоновом режиме, если пользователь не хочет тратить много времени.

Перед использованием голоса пользователь может протестировать различные образцы вашего голоса. Это можно сделать из меню «Язык и стиль голоса» в настройках Bixby. Проверьте различные образцы голоса, коснувшись имени и выбрав его, коснувшись флажка.

Bixby Voice Creator позволяет пользователям создавать неограниченное количество голосов. Однако ваш собственный голос может работать не везде, он создан специально для текстовых звонков и функций синтеза речи при ответе на информацию о прогнозе погоды, информацию о времени и других общих запросах.

Правда, функция на данный момент доступна на новейших смартфонах компании, нам придется ждать поддержки на старых устройствах.

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Источник: gizmochina