Сегмент премиум-смартфонов в 2021 году рос активнее, чем рынок мобильных устройств в целом

383

Несмотря на все сложности на рынке и растущую стоимость смартфонов, в прошлом году активно рос сегмент премиальных устройств. По данным аналитиков Counterpoint Research по итогам 2021 года этот сегмент вырос на 24% в годовом исчислении. Интересно, что ниша премиальных устройств росла активнее прочих сегментов на 7%. Топовые смартфоны установили новый для себя рекорд — на них пришлось 27% мировых продаж. А это означает, что каждый четвертый проданный смартфон в 2021 году был премиальным.

Среди причин такой тенденции отмечают рост спроса на 5G-смартфоны в странах с развитой экономикой. Особенно активно в Китае и Западной Европе росли такие компании как Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple, осваивая нишу, высвободившуюся после ухода Huawei.

Если говорить в разрезе компаний, то вполне предсказуемо, что тут лидирует Apple, котора контролирует 60% сегмента премиальных устройств. Своим успехом она обязана хорошими продажами серий iPhone 12 и iPhone 13. Аналитики особенно отмечают, что четвертый квартал прошлого года был рекордным для компании в Китае.

На 6% добавила Samsung, которая в целом ряде регионов была второй после Apple. Достаточно неплохо продавались устройства серии Galaxy S21, но показать лучший результат компании помешало упразднение линейки Note и поздний выход Galaxy S21 FE.

Наибольшего роста в премиальном сегменте по итогам 2021 года достигли компании Oppo и Vivo. Годовой прирост составил 116% и 103% соответственно. Если Oppo растет за счет рынка Европы, то Vivo добилась успеха в Китае и Юго-Восточной Азии.

Источник: gizmochina