Серия Honor 50: какие чипы установят

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Honor 50 получит решение от MediaTek, а Honor 50 Pro удостоится SoC Snapdragon

Бренд Honor официально не принадлежит Huawei, но на данном этапе не особо видна выгода от разрыва с материнской компанией. Похоже, что переговоры с Google забуксовали и этим можно объяснить отсутствие моделей для глобального рынка. Тем не менее, компания все же готовит к анонсу новинки, среди которых будет флагманская серия Honor 50.

Сетевой информатор @RODENT950, который специализируется на утечках о продуктах Huawei и Honor, заявил, что нас ждет премьера Honor 50 и Honor 50 Pro. Вполне логично, что новинки разведут по аппаратной части. Так, инсайдер утверждает, что Honor 50 получит чипсет Dimensity 1200 и его премьера состоится в мае нынешнего года.

Что касается Honor 50 Pro, то ему приписывают платформу Snapdragon и его релиз придется на июль. Какую именно систему на чипе от Qualcomm получит «прошка», информации нет. Скорее всего, это будет Snapdragon 888, чтобы выделить Honor 50 Pro в плане мощности.

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Информации о прочих характеристиках Honor 50 и Honor 50 Pro нет. Можно лишь строить догадки, что они получат OLED-дисплеи, от 8 Гб оперативной памяти, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

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Источник: twitter