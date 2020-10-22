Серия iPhone 12: сколько оперативной памяти и какова емкость аккумуляторов

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Стал известен объем ОЗУ и емкость батарей всех устройств серии iPhone 12

В iPhone всегда были не самые емкие аккумуляторы и меньше оперативной памяти, чем предлагали смартфоны конкурентов. И эти параметры были поводом для хейта и насмешек в сторону продуктов Apple. Подливала масла в огонь и сама компания, которая на презентациях предпочитает не озвучивать эти показатели. Как ни странно, но необходимую информацию она избегает публиковать и на страницах своего сайта.

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Спасибо китайскому сертификационному центру TENAA, который каждый год снабжает сведениями об объеме оперативной памяти и емкости аккумуляторов новых iPhone. Ведь, чтобы выйти на рынок Китая Apple вынуждена получать у этого ведомства одобрение на выход новинок и раскрывать информацию о характеристиках. Вот и в этот раз TENAA поведал необходимую информацию.

Вот такой емкости аккумуляторы получили флагманы iPhone 2020 года выпуска:

i Phone 12 mini — 2227 мАч

iPhone 12 — 2851 мАч

iPhone 12 Pro — 2815 мАч

iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч

В случае с iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max мы имеем дело с даунгрейдом. Для сравнения iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max обладали батарейками на 3110 мАч и 3969 мАч соответственно. Похоже, что в плане автономности Apple сделал ставку не на наращивание миллиампер, а на энергоэффективность 5-нм чипа A14 Bionic. Каковы будут успехи флагманов серии iPhone 12 в плане продолжительности работы, можно будет судить после того, как они пройдут тест на автономность.

Если говорить об объеме оперативной памяти, то расстановка сил такая:

i Phone 12 mini — 4 Гб

iPhone 12 — 4 Гб

iPhone 12 Pro — 6 Гб

iPhone 12 Pro Max — 6 Гб.

Получается, что две младшие модели iPhone 12 получили столько же оперативки, сколько предлагали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. А вот страшим моделям объем оперативной памяти нарастили до 6 Гб. И будем объективны, что столько оперативки достаточно для подавляющего большинства задач.

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Источник: tenaa