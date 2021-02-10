Шок-цена на iPhone X с портом USB Type-C

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$100100 и это не финал

Apple сопротивляется как может тому, чтобы порт USB Type-C обосновался в iPhone. Хотя есть немало пользователей, кто не прочь увидеть этот тип разъема в ее мобильных устройствах. Среди них нашелся энтузиаст или «парень с руками», который сумел «привить» порт USB Type-C смартфону iPhone X. Словив приличную волну хайпа в сети, обладатель тюнингованного смартфона решил продать его.

Его стартовая цена на eBay составила $4000. На первых порах цена росла медленно, но по мере того, как средства массовой информации тиражировали новость о его продаже на аукционе, количество желающих приобрести iPhone X с USB Type-C неуклонно росло, а вместе с ними и повышались ставки. В итоге по прошествии пары дней за смартфон готовы заплатить $100 100. И это при условии, что до завершения торгов остается 6 дней. А за это время ставка может еще больше подрасти.

Это беспрецедентно высокая цена за смартфон, пользоваться которым не рекомендуют в качестве основного. Есть риск, что он будет давать сбой и в один прекрасный момент не превратиться в «кирпич». Его удел быть бесполезной диковинкой, которую стоит отправить в рамочку под стекло и доставать только для того, чтобы смахнуть пыль или похвастаться перед другими.

Если среди наших читателей есть те, у кого нет лишних 100 тысяч баксов, но есть iPhone, который не жалко распотрошить, а к нему еще идут прямые руки, тогда смотрите инструкцию, как «вмонтировать» USB Type-C в смартфон.

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Источник: ebay