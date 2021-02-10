Скачай обои из ColorOS 12 на базе Android 12

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Уже скоро должна состояться премьера ColorOS 12, а пока можно установить новые обои

С дня на день ждем выход стабильной сборки Android 12 после чего прочие производители устремятся предлагать свои оболочки, адаптированные под новую версию зеленого робота. В числе первопроходцев будет компания Oppo, чей голосовой ассистент проболтался ранее, что анонс ColorOS 12 на базе Android 12 должен состояться 13 сентября.

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Компания обещает завтра раскрыть какие-то подробности о ColorOS 12 на своей официальной странице в Weibo. Возможно, она огласит дату выхода новой версии фирменной оболочки. По данным инсайдеров, разработчики перерисовали интерфейс, и сама система вберет в себя черты HydrogenOS (OxygenOS), Flyme и MIUI.

Для тех, кто уже сейчас хочет получить на свой смартфон частичку ColorOS 12, предлагается набор обоев, созданных под новую версию оболочки. Всего обоев девять, сами изображения выполнены в стиле абстракции и их разрешение составило 3216х1440 пикселей.

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Учитывая крепкие родственные узы между Oppo и OnePlus, оболочка ColorOS 12 придет на китайские версии смартфонов OnePlus, а OxygenOS позаимствует у ColorOS 12 большинство черт. Также свою прошивку будет «пилить» с оглядкой на софт материнской компании и Realme.

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Источник: androidauthority