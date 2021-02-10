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Скачай обои из ColorOS 12 на базе Android 12

07.09.2021 508 0

Уже скоро должна состояться премьера ColorOS 12, а пока можно установить новые обои

С дня на день ждем выход стабильной сборки Android 12 после чего прочие производители устремятся предлагать свои оболочки, адаптированные под новую версию зеленого робота. В числе первопроходцев будет компания Oppo, чей голосовой ассистент проболтался ранее, что анонс ColorOS 12 на базе Android 12 должен состояться 13 сентября.

 

Скачай обои из ColorOS 12 на базе Android 12 – фото 1

 

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Компания обещает завтра раскрыть какие-то подробности о ColorOS 12 на своей официальной странице в Weibo. Возможно, она огласит дату выхода новой версии фирменной оболочки. По данным инсайдеров, разработчики перерисовали интерфейс, и сама система вберет в себя черты HydrogenOS (OxygenOS), Flyme и MIUI.

 

Скачай обои из ColorOS 12 на базе Android 12 – фото 2

 

Для тех, кто уже сейчас хочет получить на свой смартфон частичку ColorOS 12, предлагается набор обоев, созданных под новую версию оболочки. Всего обоев девять, сами изображения выполнены в стиле абстракции и их разрешение составило 3216х1440 пикселей.

 

Скачай обои из ColorOS 12 на базе Android 12 – фото 3

 

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Учитывая крепкие родственные узы между Oppo и OnePlus, оболочка ColorOS 12 придет на китайские версии смартфонов OnePlus, а OxygenOS позаимствует у ColorOS 12 большинство черт. Также свою прошивку будет «пилить» с оглядкой на софт материнской компании и Realme.

 

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Источник: androidauthority

ColorOS 12 Android 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.09.2021

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Скачай обои из ColorOS 12 на базе Android 12