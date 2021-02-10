Скачай обои Xiaomi Mi Mix 4

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Сделай свой смартфон более стильным и ярким

Вчера Xiaomi провела большую презентацию и среди новинок оказался имиджевый Mi Mix 4. Вся «соль» в нем та, что дисплей скрывает под собой селфи-камеру. Здесь применили особую технологию микроалмазных пикселей для снижения дифракции света. А еще смартфон выделяется корпусом из керамики, мощным «железом» и весьма недурственной камерой.

Помимо собственно самого оснащения, Xiaomi Mi Mix 4 выделяется набором свежих обоев. Их создателям не пришлось ограничивать себя в фантазии и пытаться органично обыграть островок с фронтальной камерой. Поверхность дисплея чиста и можно не ограничивать свою фантазию. Если вы хотите получить частичку Xiaomi Mi Mix 4 на свой смартфон, то по ссылке ниже можно скачать обои.

Напомним, что в аппарате изогнутая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, а под ней скрыт 20 Мп датчик. Емкость батареи составила 4500 мАч и проводом ее можно зарядить на мощности 120 Вт всего за 15 минут. Можно прибегнуть и к помощи беспроводной зарядки, которая «дозаправит» АКБ за 28 минут. Ее мощность — 50 Вт.

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В плане производительности к Xiaomi Mi Mix 4 вопросов нет. Тут установили свежий чип Snapdragon 888+. Предложили 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128-512 Гб постоянной UFS 3.1. Система основной камеры включает три датчика 108 Мп + 13 Мп (ультраширик) + 8 Мп (телеобъектив с оптическим увеличением 5х). А для качественного приема сигнала в Xiaomi Mi Mix 4 установили аж 19 антенн.

Скачать обои для Xiaomi Mi Mix 4

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Источник: ytechb﻿﻿

