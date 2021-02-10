Скидки дня: Realme 8 Pro, Poco X3, Realme 7i, Redmi 9 и Amazfit Stratos 3

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Не пропусти шанс купить по меньшей цене Realme 8 Pro, Poco X3, Realme 7i, Redmi 9 и Amazfit Stratos 3

Современный потребитель уже приучен к тому, что можно найти в магазинах товары по хорошим ценам. Ни для кого не секрет, что периодически продавцы предлагают что-то со скидкой или по меньшей цене. Организованный и расчетливый человек предпочитает совершать покупки именно тогда, когда есть возможность немного сэкономить. Ведь покупатель получает нужный товар по оптимальной для себя цене.

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Realme 8 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, 6,4" (2160*1080) Super AMOLED, камера 108 Мп, 4500 мАч, быстрая зарядка 50 Вт, NFC, 8/128 Гб

Цена: $229,99 - https://bit.ly/3cAjGXG

Промокод "ANDRORM8P20"

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POCO X3

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, аккум. 5160мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 4/64 Гб

Цена: $194,57 UA/$201,15 RU - https://lite.bz/RJwh_M

Промокод "AMAN10"UA /"P3XCNVAQ"RU

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Realme 7i

Характеристики: Helio G85, Android 10, 6,5" 90 Гц, камера 48 Мп, 6000 мАч, 4/64 Гб

Цена: UA $108,39/RU $117.15 - https://lite.bz/6Qu7Nk

Промокод "PEPPERAN14"UA/"P3XCNVAQ"RU

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Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6,53" FHD+, 5020 мАч, 3/32 Гб, NFC

Предложение для РФ

Цена: $109 - https://lite.bz/SP3pt8

Промокод "XINRAHEM459Q" + купон магазина $2

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Amazfit Stratos 3 - смарт-часы

Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, 300 мАч, 5ATM, стальной корпус

Версия: Standard Set

Цена: UA $147

Промокод "PEPPERAN14" + скидка $15 (в корзине)

Цена: RU $158,16

Промокод "P3XCNVAQ" + скидка $15 (в корзине)

https://lite.bz/EJ6Ev﻿

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