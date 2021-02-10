Скидки дня: выгодные ценники на Amazfit Bip, колонку Tronsmart и смарт-камеру Digoo

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Не упустите шанс прикупить по меньшей цене фитнес-часы Amazfit Bip, колонку Tronsmart Element T6 Plus и смарт-камеру Digoo DG-Mini8

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Amazfit Bip

Характеристики: 1.28" Gorilla Glass, Bluetooth 4.0, 190 мАч, GPS, IP68

Цена: $39,99 - https://lite.bz/gwvhv

Купон магазина $10

Tronsmart - портативная колонка

Характеристики: Element T6 Plus, 40W, Bluetooth 5.0, аккум 3200мАч, поддержка APE/MP3/FLAC, IPX6

Экспресс-доставка

Цена: $36,41 - https://lite.al/XUIkmp

Купон продавца $1 + скидка в корзине $1 + промокод "CNGB450"

Digoo - смарт-камера

Характеристики: DG-Mini8, HD 720p/1080p

Цена: UA $14,55/RU $15,22 - https://lite.bz/S0nUY

Промокод "BGIS995"