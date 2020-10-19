Сколько Apple хочет за замену экрана iPhone 12

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Во сколько обойдется заменить дисплей в iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Apple известна не только тем, что устанавливает высокие цены на свою продукцию, но и запрашивает немало за ее ремонт. При сдаче устройства в авторизированный центр не редко обладателям того же iPhone за ремонт или замену приходится отдавать внушительные суммы, сравнимые с ценой неплохого смартфона.

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Так, в США компания поменяет разбитый iPhone 12 и iPhone 12 Pro за $279, а в Китае за эту же процедуру запросят $321. При этом в стоимость ремонта не включена стоимость самого дисплея. Тем же, кто оформит расширенную гарантию AppleCare+ смогут заменить дисплей iPhone 12 и iPhone 12 Pro всего за $29, но стоит быть готовы отдать за страховку $149 и $199 соответственно. Для сравнения, стоимость замены экрана в США стоила $149, iPhone X — $279, iPhone 11 и iPhone XR — $199.

Впрочем, если какая-то неисправность или брак возникли не по вине пользователя, то компания отремонтирует или заменит устройство бесплатно. Для этого ему придется обратиться в авторизированный сервисный центр, где проведут диагностику и проверку причин неисправности устройства.

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Источник: gizmochina