Сколько было продано LG Wing

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LG Wing пополнит ряды неудачников уходящего года

В сентябре нынешнего года миру явили LG Wing — смартфон с двумя дисплеями и Т-образной формой. Его появление стало возможным из-за желания компании предложить что-то этакой. Так, в конце прошлого года в LG появился новый СЕО, пообещавший сделать так, что в 2021 году мобильное подразделение станет прибыльным, а поможет в этом новая линейка аппаратов, которые предложат вау-фактор. Иа «первый блин вышел комом».

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Как сообщает ресурс Herald Corporation, всего на данный момент в Южной Корее было продано менее 50 тысяч единиц LG Wing. Интересно, что сама компания рассчитывала на то, что в мире найдется 2 млн пользователей, которые захотят заполучить необычный смартфон. Но уже сейчас понятно, что эта цель окажется недостижимой. LG Wing провалился на рынке и это при условии, что в Южной Корее один из крупнейших сотовых операторов предлагает смартфон со скидкой 50%.

Скажется ли фиаско необычного продукта на желании компании и дальше экспериментировать с форм-факторами, неизвестно. Скорее всего, проекты уже запущены и вряд ли LG откажется от них в надежде, что какой из них выстрелит. Нам останется только наблюдать за ситуацией и оценить то, каким будет складной смартфон компании, выход которого запланирован на следующий год.

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Источник: heraldcorp