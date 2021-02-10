Сколько Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro могло быть продано

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Примерная статистика на основе количества установок приложения Security Hub

На днях Google отчиталась о доходах по итогам четвертого квартала прошлого года. Среди прочего компания заявила, что продажи Pixel побили рекорд квартальных продаж и здесь безусловная заслуга линейки Pixel 6, позволившая в итоге компании добиться максимальных продаж смартфонов за квартал. Но при этом Google предпочла не называть конкретных цифр по части проданых Pixel-фонов.

Но эксперты нашли выход, как узнать примерную статистику продаж. Для этого они взяли за основу приложение Security Hub, которое можно найти в Google Play. Утилита является эксклюзивной для Pixel-фонов, работающих под управлением Android 12. Удалось выяснить, что приложение скачали не менее 10 млн раз, что прямо указывает на то, каково минимальное количество Pixel сейчас активно используются.

Интересно, что в ноябре Security Hub было загружено чуть более 5 млн раз. Учитывая то, что буквально за три месяца, количество установок приложения учвеличилось вдвое, эксперты склонны связывать всплеск с выходом Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Есть вероятность, что Google удалось продать около 5 млн «шестерок» и это при условии, что не все скачали Security Hub. Правда, не забываем, что другие аппараты компании еще можно купить, которые также могли попасть в общую статистику.

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Источник: androidauthority