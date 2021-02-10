Слили цены Honor Magic V

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Высокий прайс за топовые характеристики

Складной смартфон Honor — это не миф. Он создан, получил название Honor Magic V и готов дебютировать 10 января. Сможет ли новинка стать достойным ответом или опередить конкурентов, сможем судить после анонса. Но предварительные выводы предлагаем сделать вам уже сейчас.

В основу своих рассуждений можно положить последние утечки, касающиеся характеристик и стоимости Honor Magic V. Сообщается, что смартфон получит гибкую OLED‑панель диагональю 7,9 дюйма разрешением 2272х1984 точки с частотой обновления 90 Гц. На внешней стороне установили 120-герцовый дисплей разрешением 2560х1080 пикселей при диагонали 6,45 дюйма.

Габариты корпуса Honor Magic V в сложенном состоянии составили 160,4х72,7х14,3 мм при весе 293 грамма. В разложенном же состоянии габариты равны 160,4х141,4х6,7 мм. Внутри скрывается платформа Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб оперативной памяти и аккумуляторная батарея емкостью 4750 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Руководит работой смартфона операционная система Android 12 с оболочкой Magic UI 6.0.

Фронтальных камер у Honor Magic V будет две и обе разрешением 42 Мп. Для основной камеры приготовили три датчика и все одинаковым разрешением 50-мегапикселей. На выбор предложат две модификации с 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти по цене $2195 и $2352. Это дорого и с такой ценовой политикой ему будет непросто в борьбе с Galaxy Z Fold 3 и Oppo Find N в Китае.

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Источник: sparronews