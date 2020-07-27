Слили полные технические характеристики Samsung Galaxy Tab 7

542

До крупной презентации Samsung остается меньше двух недель, и с каждый новым днем мы получаем все больше информации о самом событии и, естественно, об ожидаемых устройствах компании. И вроде бы уже должно было показаться, что рассказывать на данный момент нечего, как в Сети появляется еще более заметный слив. Как случилось сегодня с Galaxy Tab S7.

Крупное немецкое издание WinFuture опубликовало подбор изображений и спецификаций Galaxy Tab S7. Судя по этим данным, нас ждут сюрпризы, но необязательно приятные. По крайней мере, не для всех.

Читать также: Каким будет Samsung Galaxy Tab S7 на базе Snapdragon 865+

﻿

Зацепило издание новость о том, что стандартный 11-дюймовый Tab S7 будет использовать IPS-дисплей вместо AMOLED. Да, панель не самая скудная, с поддержкой 120 Гц, и все же. Если же хотите получить премиальную AMOLED-матрицу, то будьте готовы заплатить больше кровно заработанных за 12,4-дюймовую версию. Недавно мы писали о более ранних слухах: некоторые аналитики предполагали, что в меньшей версии не будет сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Вот мы и получили подтверждение этим слухам.

Читать также: Новый планшет от Samsung все-таки не получит сканер отпечатков пальца под дисплеем

Зато производительность будет, как минимум, очень схожа. Обе модели планшетов будут комплектоваться процессорами Snapdragon 865 Plus, минимальным объемом оперативной памяти 6 ГБ и накопителем в 128 ГБ с возможностью расширения. Также производитель установит блок основной камеры на два объектива: 13-мегапиксельный главный датчик и 5-мегапиксельный «ультраширокоугольник».

Также интересно, что Samsung становится все ближе к осуществлению своей мечты о превращении Galaxy Tab в замену ПК. Оба планшета будут поддерживать функцию Wireless DeX, с помощью которой, судя по названию, можно будет подключать ваш планшет к монитору без каких-либо проводов.

Неизвестно, сколько будут стоить новые планшеты и как скоро они станут доступны к покупке после презентации. Но, зная любовь бренда к иногда не совсем оправданным наценкам, вряд ли нас ждет снижение цены по сравнению с предшественником Tab S6, который стоят на старте продаж 650 долларов. Узнаем о расценках Samsung совсем скоро.

﻿

Источник: WinFuture