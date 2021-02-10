Слух дня: MediaTek и AMD создадут совместное предприятие

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Стороны ведут переговоры о создании СП, но, пока, это не более, чем слух

Пришло сообщение, что MediaTek и AMD обсуждают возможность создания совместного предприятия. Предполагается, что предприятие с участием двух компаний займется разработкой однокристальных систем с поддержкой сетей пятого поколения и Wi-Fi, предназначенных для ноутбуков и прочих решений.

Можно предположить, что результатом сотрудничества может стать появление чипов, основанных на ядрах ARM, и за этот участок будет отвечать MediaTek Тогда как создание графической подсистемы ляжет на плечи AMD и за основу возьмут графическую архитектуру RDNA.

Само сотрудничество MediaTek и AMD не в диковинку. В свое время они работали вместе в области беспроводных адаптеров. Тайваньский чипмейкер тогда выпустил WLAN-модуль AMD RZ608 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, ориентированный на устройства с APU Ryzen 5000.

На данный момент AMD и MediaTek никак не комментируют эти слухи, сложно говорить насколько они близки к действительности. Но не исключено, что это сотрудничество понадобилось обеим компаниям для того, что расширить свое присутствие на рынке.

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Источник: digitimes