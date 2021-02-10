Смарт-часы: кто лидер на рынке

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Apple по-прежнему лидер на рынке умных часов и в ближайшей перспективе им и останется

Год от года мы слышим обещания какой-то компании прийти и победить Apple, низвергнуть ее с пьедестала и заставить впасть в уныние ее фанатов. Но пока этого не происходит, и компания продолжает почивать на лаврах, став гуру маркетинга, насаждая впечатлительным пользователям мысль, что она предлагает продукты «лучшие из возможных». И есть одна ниша, где Apple действительно предлагает, пожалуй, лучшие из устройств — смарт-часы.

Apple Watch популярны и компания продолжает удерживать лидерство в этом сегменте. По данным аналитиков компании Counterpoint Technology Market Research, во втором квартале нынешнего года концерн из Купертино контролировал 28% мирового рынка смарт-часов, и армия владельцев Apple Watch перевалила за отметку в 100 млн пользователей. Но давление со стороны прочих производителей нарастает и доля Apple понемногу схлопывается. Годом ранее ее доля составляла 30,1%.

Несмотря на непростые времена, Huawei каким-то образом удается удерживать вторую строчку мирового табеля рангов, и ее доля составляет 9,1%. На третьей позиции сумела оказаться Samsung, на продукты которой приходится 7,6% мирового объема поставок умных часов. В топ-5 также сумели попасть такие компании как Imoo и Garmin.

Если говорить о том, какие модели смарт-часов были самыми популярными, то этот список выглядит так: Apple Watch Series 6, Apple Watch Series SE, Samsung Galaxy Watch Active 2, Apple Watch Series 3 и Imoo Z6-4G. Всего во втором квартале мировые поставки умных часов продемонстрировали рост на 27% в годовом исчислении на фоне высокого спроса на умные часы стоимостью менее $100.

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Источник: counterpointresearch