Смарт-часы Mobvoi TicWatch E3: вариант для всех. Обозреваем?

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Чип Snapdragon Wear 4100 — большая редкость в мире смарт-часов. Сегодня большинство умных часов с Wear OS, которые доступны к покупке, работают на старом процессоре Snapdragon Wear 3100 за исключением Mobvoi TicWatch Pro 3. До недавнего времени этот гаджет был единственным в своем роде, кто предлагал новый чип. И теперь ему компанию составят еще одни умные часы с Snapdragon Wear 4100, и они тоже от компании Mobvoi — TicWatch E3.

Стоит новинка около $200, и мы в числе первых, кто сумел заполучить ее. При относительно невысоком ценнике Mobvoi TicWatch E3 должны превосходить прочих конкурентов по части производительности и автономности работы благодаря новейшему процессору от Qualcomm.

Вы можете посмотреть экспресс-распаковку Mobvoi TicWatch E3 на нашей странице в Instagram. Бегло пробежались по характеристикам новинки и оценили их дизайн. Но это только первый взгляд на умные часы после того, как их достали из коробки. Планируем основательно изучить смарт-часы и протестировать их функции, чтобы понять, что могут предложить Mobvoi TicWatch E3 и стоит ли их рекомендовать к покупке.

Но мы не уверены, что наша «инквизиция» смарт-часов нужна, интересна и будет полезна вам. Поэтому решили спросить вас: стоит ли делать полноценный обзор на Mobvoi TicWatch E3? Если да, то каким моментам уделить внимание и что бы вам хотелось узнать о них.

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