Смартфон свободы, Snapdragon 888 обуздали, ароматный iPhone и топ в среднем сегменте

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Половина лета уже позади, но самые жаркие и богатые на премьеры дни еще впереди. Сейчас же мы вынуждены довольствоваться только слухами и утечками о будущих новинках. По традиции предлагаем наш дайджест актуальных новостей из мира технологий за последние пару дней.

Главный и сомнительный хайп недели — первый в мире мобильник без цензуры Freedom Phone (смартфон свободы). Обещают, что он не будет следить за пользователями и сливать данные на сторону, смартфон будет стоять на страже конфиденциальности и приватности. Оценили его в $450 и все бы ничего, если бы к его созданию не была причастна китайская компания Umidigi.

В числе новинок этой недели значатся OnePlus Nord 2 и realme GT Master Edition, информацию о которых, включая цену слили еще до анонса. Характеристики у дебютантов стоящие и остается уповать, что прайс будет адекватным. Realme еще собирается вскоре представить планшет и ноутбук, а также взялась за создание аналога MagSafe от Apple.

Тем временем сама Apple готовится внедрить «новацию» — функцию Always on Display. А компания Caviar решила, что неплохо было бы, чтобы iPhone еще и источали запах. Поэтому она облачила iPhone 12 Pro в корпуса с ароматом ромашки, ванили, кофе, розы и василька.

Xiaomi готовится к августовским премьерам, где среди дебютантов будет Xiaomi Mi Mix 4, который станет технологически заряженным смартфоном и с подэкранной камерой. Конец же июля отдан на откуп суббренда POCO, который увлекся ребрендингом и очередными устройствами с переклеенными шильдиками станут POCO F3 GT и Poco X3 GT. Разработчиков же MIUI стоит похвалить за то, что нашли способ остудить горячий Snapdragon 888.

А под конец рассказываем о свежих новостях из рубрики «Дичь». Приятного просмотра!