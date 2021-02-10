Топ смартфонов для тех кто не любит китайских производителей: что выбрать до 15 000 и до 25 000?

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Что выбрать?

В ходе последних лет все больше людей принципиально отказываются от покупки смартфонов китайского происхождения в пользу аналогов из США, Тайваня, Кореи и Европы, поэтому сегодня мы рассмотрим два ценовых сегмента: до 15 000 грн и до 25 000 грн, подобрав для вас лучшее из того, что предлагает рынок.

Рассматривать мы будем исключительно новые варианты, именно для тех, кто не хочет мучиться с проверками на работоспособность устройства, просто взял, распаковал и используешь.

топ до 25 000 грн

Google Pixel 7





Первым смартфоном данного списка является прошлогодний флагман от Google, выделяющийся неплохими камерами и узнаваемым дизайном, но за такие средства Tensor G2 словно некий мальчик для битья на фоне следующих смартфонов. Тем не менее, для тех, кто хочет сразу из коробки получить полное погружение в экосистему Google – ничего лучше, чем смартфоны Google нет.

Pixel 7 оснащен 6,3-дюймовым OLED-экраном Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Камеры здесь представлены 50 Мп основной (Samsung GN1), 12 Мп ультраширокой и 10 Мп телефото. Они позволяют делать качественные снимки в любых условиях. Процессор Google Tensor G2 производит обработку фото и видео с использованием искусственного интеллекта.

Но по производительности он несколько уступает флагманам Snapdragon и Exynos. Однако Pixel 7 идеально подходит для ищущих смартфон на Android с нативными возможностями Google.

Флагман от Google Google Pixel 7 Оценки: Камеры: 10/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы: Лучшая камера среди всех смартфонов в этом сравнении

Поддержка 4к в камере на всех модулях

Аппаратное и программное соединение от одного производителя Минусы:

Экран 90 Гц уступает 120 Гц моделям

Tensor G2 уступает другим смартфонам в этом списке 8/128 від 16 999

Samsung Galaxy S22





Samsung Galaxy S23 – это самый дешевый флагман компании на 2022 год. Он оснащен неплохим процессором Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечивает отличную производительность, хоть и сейчас для игр есть решение лучше, в ежедневных задачах он не хуже актуальных флагманов.

Galaxy S22 оснащен 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления до 120 Гц, однако, к сожалению, без LTPO. Тройная камера состоит из основной на 50 Мп(Sony IMX 766), 12 Мп ультраширокой и 10 Мп телеобъектива с 3x оптическим увеличением. Автономности здесь немного не хватает из-за не слишком большой батареи (3700 мАч).

Флагман от Samsung Samsung Galaxy S22 Оценки:

Камеры: 10/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы:

Очень длинная поддержка от производителя

Лучший оптический зум и передняя камера

Поддержка 4к на всех модулях камеры

Дисплей Dynamic AMOLED 2X Минусы:

Меньшая батарея чем в других моделях

Snapdragon 8 Gen 1 довольно горячий чип 8/128 від 20 000 грн 8/256 від 21 500 грн

Asus Zenfone 9

Asus Zenfone 9 – это прошлогодний флагман компактного размера с мощной начинкой. Он имеет топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, быстро справляющийся с любыми задачами. Двойная камера Sony 50 Мп способна делать качественные фото, во главе – основной модуль Sony IMX 766. Дисплей 5.9" AMOLED отображает контент четко и ярко.

Аккумулятор 4300 мАч мог бы быть больше, однако Snapdragon 8 Plus Gen 1 гораздо энергоэффективнее, к тому же основная камера как у Samsung. И вообще это один из лучших компактных Android-смартфонов, хоть и уже вышел Zenfone 10. Zenfone 9 – это отличный выбор для тех, кто ищет компактный и мощный Android-смартфон.

Компактный и сверхмощный Asus Zenfone 9 Оценки : Камеры: 8/10 Производительность: 10/10 Экран: 8/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы: Самый производительный процессор среди всех смартфонов в этом топе (Snapdragon 8 Plus Gen 1)

Основная камера Sony IMX 766 50 Мп имеет одну из самых лучших реализаций.

Топ смартфон для любителей компактных устройств Минусы: Очень малый срок поддержки программного обеспечения (Android 14 – последний, на который он обновится)

Более слабая автономность

Фронталка слабее конкурентов 8/128 від 21 200 грн

Samsung Galaxy S21 FE





Galaxy S21 FE можно рассматривать как "лайт-версию" флагмана S21 с лучшим соотношением цена/качество. Здесь процессор Snapdragon 888, отличный AMOLED-экран 120 Гц и удобный размер 6.4". Камера и автономность немного уступают топовым решениям, но в целом S21 FE – очень конкурентное предложение, учитывая, что его ценник начинается с отметки в 16 500 грн.

В целом Galaxy S21 FE – это оптимальное соотношение цены и качества от Samsung.

Флагман, но чуть дешевле Samsung Galaxy S21 FE Оценки : Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : Великолепный AMOLED 120 Гц

Смартфон с идеальным балансом с возможностью сэкономить Минусы : Худшая камера чем у iPhone 12 и Pixel

Snapdragon 888 горячий чипсет

Пластиковый корпус

Не очень крутой виброотзыв 6/128 від 16 500 грн 8/256 (вітринний варіант) від 15 725 грн

iPhone 12





Не добавить в этот список смартфон от Apple было бы неправильно, поэтому iPhone 12 заслуженно пользуется популярностью - он имеет мощный процессор A14 Bionic, качественную двойную камеру и неплохой OLED-экран, однако, к сожалению, всего 60 Гц, но с поддержкой HDR .

Он демонстрирует насыщенные цвета, глубокие черные и четкие детали. Поддерживает беспроводную зарядку, имеет лучшую влагозащиту – не боится погружения в воду до 6 метров на 4 минуты.

Автономность на уровне 1 дня активного использования, хотя и сама батарея чрезвычайно малых размеров – 2815 мАч. Премиальный дизайн, выполненный из стекла и алюминия. Есть поддержка MagSafe аксессуаров и беспроводной зарядки. Это отличный вариант смартфона от Apple по оптимальной цене, который, кстати, у меня основной смартфон.

iPhone iPhone 12 Оценки : Камеры: 9/10 Производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы : Apple A14 Bionic очень удачный чипсет

Великолепные камеры на 12 Мп.

Крутая фронталка Минусы : Экран всего 60 Гц

iOS не всем нравится

Разъем Lightning 128 Гб - від 20 018 грн

топ до 15 000 грн

Pixel 6A





Pixel 6a можно назвать "бюджетным флагманом" - он обладает легендарной камерой Sony IMX 363, задавшей направление развития камер всех других смартфонов, а также фирменный процессор Google Tensor. Экран OLED хоть и 60 Гц, но с приятной цветовой гаммой. А вот скорости зарядки здесь не хватает – она всего 18 Вт, емкость аккумулятора – 4410 мАч.

Pixel 6a оснащен 6,1-дюймовым OLED экраном Full HD+ с поддержкой миллиарда цветов. Об основной камере мы уже поговорили, а вот передняя камера 8 Мп тоже показывает достойные результаты, кстати, имея поддержку 4к. Процессор Google Tensor хоть и не является сверхмощным решением, у него главная фишка – алгоритмы Google и AI-функции. Однако и безнадежно его не назвать.

Pixel 6a в целом это достойное предложение для тех, кто ищет качественную камеру по доступной цене, учитывая, что это самый дешевый смартфон из всех.

Топ за свои деньги Pixel 6A Оценки : Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 6/10 Скорость зарядки: 5/10 Плюсы : Смартфон – топ за свои средства

Быстрый процессор Tensor (за свой счет)

Легендарный модуль Sony IMX 363 Минусы : Экран всего 60 Гц

Малая батарея и медленная зарядка 6/128 від 12 300 грн

Samsung Galaxy A54





Galaxy A54 – достойный выбор среди недорогих смартфонов Samsung. Он оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Он обеспечивает плавную анимацию, насыщенный цвет и глубокий черный.

Основная камера на 50 Мп делает подробные снимки, поскольку сенсор здесь как у флагманов 2022 года – Sony IMX 766. Процессор Exynos 1380 обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач, однако для игр его брать точно не стоит, разве что для не мощных.

Емкость батареи 5000 мАч, однако, как и у всех смартфонов этого топа, быстрая зарядка лишь номинальна – 25 Вт, в то время, как у китайцев уже 210 Вт в некоторых смартфонах есть. Про NFC не забыли и здесь, это уже база для всех смартфонов.

Имеется слот для карт памяти. В общем, Galaxy A54 – это удачный бюджетный выбор от Samsung с хорошим дисплеем и автономностью, и неплохой по соотношению цена/качество, хоть и не с самым мощным процессором на рынке. Да и по-другому быть не может, потому что для этого мы и составили этот топ, чтобы найти вам самые лучшие предложения за свои средства.

Сбалансированный смартфон Samsung Galaxy A54 Оценки : Камеры: 7/10 Производительность: 6/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы : Великолепный Super AMOLED 120 Гц

Хорошая основная камера Sony IMX 766

Официальная гарантия в Украине, если брать официальный вариант Минусы : Самый слабый процессор здесь 6/128 від 13 900 грн 6/128 від 14 745 грн



