Смартфоны Realme 11, 11 Pro и 11 Pro+ получили официальную дату анонса

112

Осталось две недели до анонса линейки Realme 11, 11 Pro и 11 Pro+

В конце прошлой недели компания Realme начала активно подогревать публику разными утечками своих смартфонов линейки Realme 11. Мы увидели живые фото устройств, узнали их ключевые характеристики и позиционирование.

И вот теперь нам раскрыли официальную дату презентации устройств на официальном тизере. Анонс состоится 10 мая в 11.00. Надпись на рекламном плакате "давайте фотографировать" еще раз напоминает нам, что основной фишкой линейки будут именно камеры.

В ближайшее время будут появляться фотографии, раскрывающие еще много подробностей будущих среднебюджетников. Увидеть живые фото новинок можно в нашей статье по этой ссылке . Будем внимательно наблюдать за новой информацией об этих гаджетах и сообщать вам обо всех интересных подробностях.

Читать также: Xiaomi 13 Ultra от Realme всего за $250, зачем платить больше?

Источник: weibo