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Смартфоны серий Pixel 6 и 7: Google сломала Google и починила

17.05.2023 127 0

Проблему исправили, а осадок остался

Вчера мы писали о том, что Google в очередной раз "сломал" свои смартфоны Pixel после рассылки очередного обновления прошивки 12 мая. Если вы не читали эту новость, коротко расскажу что же там произошло. 6 и 7 линейка Pixel начала перегреваться и быстро терять заряд батареи.

 

Смартфоны серий Pixel 6 и 7: Google сломала Google и починила – фото 1

 

Google признала проблему и нужно отметить, что исправила ее в очень короткие сроки. Представитель компании сказал, что проблема была обнаружена на стороне бэкенда приложения Google и уже была исправлена. То есть никаких дополнительных обновлений качать не надо, и все починилось само собой.

 

Интересно, что учитывая тот факт, что проблема была именно на серверах Google, другие пользователи смартфонов на Android не столкнулись с подобной проблемой. Скорее всего, начали тестировать какой-то эксклюзивный функционал именно для пикселей и все пошло чуть ли не по плану.

 

Смартфоны серий Pixel 6 и 7: Google сломала Google и починила – фото 2

 

Конечно хорошо, что подобные проблемы решают довольно быстро, но непонятно неужели у компании недостаточно ресурсов протестировать обновления до глобального релиза. Очень неприятно покупая эталонный смартфон зарабатывающей на ПО компании довольно часто получать проблемы с тем же программным обеспечением.

 

С таким отношением желающих покупать смартфоны Pixel вряд ли будет больше со временем. Пишите в комментариях какой у вас опыт использования смартфонами бренда, и будет ли ваш следующий смартфон устройством от Google?

 

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Источник: google

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.05.2023
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Смартфоны серий Pixel 6 и 7: Google сломала Google и починила