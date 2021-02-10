Смартфоны с лучшей автономностью на начало 2024 года – Samsung, Moto, Asus, Tecno

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Практически все современные смартфоны не имеют проблем со временем автономной работы. Большой аккумулятор позволяет заряжать телефон раз в один-полтора дня, а иногда девайс на одном заряде может продержаться и двое суток.

Конечно, это зависит от интенсивности использования, но, прежде всего, важна емкость батареи мобильного устройства. При выборе нового смартфона этот параметр нельзя оставлять без внимания.

Поэтому мы подготовили подборку, в которую вошли пять телефонов с лучшей автономностью на начало 2024 года. Купив какую-нибудь из представленных моделей, вы забудете о частой подзарядке аккумулятора.

ТОП-5 смартфонов с лучшей автономностью

Asus ROG Phone 7

Samsung Galaxy M34 5G

Tecno Pova 5

Moto G54 Power

Samsung Galaxy M14

Выводы

Рейтинг получился разнообразным: в него вошли как флагманские устройства, так и бюджетники. Производители тоже разные – это Samsung, Motorola, Asus и Tecno.

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7

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Подборку открывает игровой флагман Asus ROG Phone 7. Он может похвастаться 6.78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2448 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1500 нит.

По габаритам Asus ROG Phone 7 большой и тяжелый – 173 x 77 x 10.3 мм с весом 239 граммов. Задняя крышка стеклянная, а каркас корпуса алюминиевый. Имеется защита от влаги IP54.

Asus ROG Phone 7 предлагается в цветах Phantom Black и Storm White. На задней панели расположена интересная иллюминация RGB.

В качестве процессора Asus ROG Phone 7 использует мощный 4-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон можно приобрести в модификации 12/256 или 16/512 ГБ. Производительности девайса будет достаточно для всех мощнейших задач.

Из коробки Asus ROG Phone 7 работает под управлением Android 13. Камеры вполне хорошие: главный модуль на 50 Мп, ультраширокий 13 Мп и макро 5 Мп. Единственный момент, к которому можно придраться – отсутствие оптической стабилизации.

Телефон пишет видео на основную камеру в максимальном качестве 8K@24fps, как и положено флагману. Фронтальная камера на 32 Мп очень достойная.

А теперь самое интересное, ради чего мы сегодня и собрались – это автономность Asus ROG Phone 7. Поскольку смартфон позиционируется как игровое устройство, емкость батареи соответствующая – 6000 мАч.

При умеренном использовании можно будет заряжать аппарат раз в два дня. Зарядка только проводная, мощностью 65 Вт. На полную подпитку батареи уйдет около 45 минут. В качестве бонуса предоставлена 10-ваттная реверсивная зарядка.

Плюсы:

Крутой экран;

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Много памяти;

Батарея на 6000 мАч.

Минусы:

Телефон большой и тяжелый;

Основная камера без оптической стабилизации.

Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G

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Следующий смартфон можно отнести к начально-среднему бюджету. Это Samsung Galaxy M34 5G с 6.5-дюймовым Super AMOLED экраном, чье разрешение составляет 1080 x 2340 пикселей, частота обновления – 120 Гц, а яркость на пике достигает 1000 нит.

В материалах корпуса Samsung Galaxy M34 5G используется только пластик. Дизайн может показаться немного устаревшим из-за каплеобразного выреза для фронталки и широких рамок. Смартфон совсем не компактный: 161.7 x 77.2 x 8.8 мм, вес 208 грамм.

Модель выпускается в цветах Midnight Blue, Prism Silver и Waterfall Blue. Есть слот для microSDXC, а аудиоджек позволяет подключать проводные наушники.

На борту Samsung Galaxy M34 5G установлен 5-нанометровый процессор Exynos 1280. В AnTuTu телефон набирает около 480 тысяч баллов, что для бюджетника очень хорошо.

Оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а объем постоянного хранилища только один – 128 ГБ. Из коробки Галакси М34 работает с операционной системой Android 13, но сразу после покупки вы сможете обновиться в Android 14 с One UI 6.

Камеры Samsung Galaxy M34 5G отличные как для своего ценового сегмента: 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный дополнительный датчик. Фронталка на 13 Мп. Видео на заднюю камеру пишется в 4K @ 30fps.

И наконец автономность Samsung Galaxy M34 5G. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Это продвинутый параметр, ведь большинство телефонов получают стандартные 5000 мАч.

Опять же можно достичь двух дней работы на одном заряде. А вот мощность зарядки небольшая – всего 25 Вт, поэтому Samsung будет заряжаться достаточно долго.

Плюсы:

Яркий и качественный Super AMOLED дисплей;

Хорошая производительность для доступного устройства;

Камера из OIS;

Великолепная автономность.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Каплевидный вырез и широкие рамки;

Небольшая мощность зарядки.

Tecno Pova 5

Tecno Pova 5

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Далее поговорим о смартфоне от малоизвестного китайского бренда – Tecno Pova 5. Первое, чем привлекает этот девайс – это его необычный дизайн. Блок камер исполнен в оригинальном стиле. К сожалению, корпус полностью пластиковый.

По размерам Tecno Pova 5 тоже большой: 168.6 x 76.6 x 9 мм с весом 219.4 грамма. Найти смартфон можно в интересных цветах Mecha Black, Amber Gold, Hurricane Blue и Free Fire Edition.

Экран здесь IPS, с диагональю 6.78 дюймов и разрешением 1080 x 2460 пикселей. Частота обновления 120 Гц, а стандартная яркость на уровне 580 нит.

Под капотом у Tecno Pova 5 – популярный процессор начально-среднего уровня Mediatek Helio G99, построенный по 6 нанометрам. Для повседневного использования это как раз подходит.

Модификации тоже хороши: в базовой версии предлагается 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ. Есть и продвинутая версия на 8/256 ГБ. Если этого объема покажется недостаточно, можно поставить microSDXC. Аудиоджек также входит в список преимуществ Tecno Pova 5.

Задняя камера у Tecno Pova 5, собственно, одна. Это модуль на 50 Мп без оптической стабилизации и с возможностью записи видео в 1440p@30fps. Есть дополнительная линза на 0.8 Мп, но от нее мало толку.

Телефон получил батарею на 6000 мАч с проводной 45-ваттной и 10-ваттной реверсивной зарядкой. На полную зарядку девайса уйдет около 60 минут.

Плюсы:

Необычный дизайн;

Процессор Mediatek Helio G99;

8 ГБ ОЗУ в базовой версии;

Аккумулятор на 6000 мАч.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Большой вес смартфона;

Нет OIS и ультраширика.

Moto G54 Power

Moto G54 Power

Предпоследняя модель – это Moto G54 Power с 6.5-дюймовым IPS-экраном разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Как и у двух предыдущих смартфонов, задняя крышка и каркас здесь полностью пластиковые. По габаритам ничего нового: 161.6 x 73.8 x 8.9 с весом 192 грамма. Мобильное устройство представлено в цветах Midnight Blue, Pearl Blue и Mint Green.

Из дополнительных разъемов у Moto G54 Power есть microSDXC и аудиоджек. На борту смартфона – 6-нанометровый процессор Mediatek Dimensity 7020, что в своем ценовом сегменте является достойным вариантом.

Памяти достаточно: есть модификация на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. С завода на Moto G54 Power установлен Android 13, телефон будет еще обновляться.

О камерах Moto G54 Power ничего плохого сказать не можем: главный 50-мегапиксельный модуль имеет оптическую стабилизацию, а ультраширик на 8 Мп делает хорошие снимки, как и 13-мегапиксельная фронталка. Но запись видео осуществляется только в 1080p@30fps.

Теперь показатели автономности Moto G54 Power: аккумулятор на 6000 мАч, а зарядка мощностью 33 Вт. До 50% смартфон зарядится через 33 минуты. Показатели отличные.

Плюсы:

Качественный IPS-экран;

Хорошая производительность;

До 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ;

обычные камеры;

Батарея на 6000 мАч.

Минусы:

В материалах корпуса – пластик;

Запись видео только в 1080p@30fps.

Samsung Galaxy M14

Samsung Galaxy M14

В заключение обсудим Samsung Galaxy M14 с 6.6-дюймовым PLS LCD-экран с разрешением 1080 x 2408 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Задняя крышка и каркас корпуса у Samsung Galaxy M14 пластиковые. На передней панели есть защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Галакси М14 продается в цветах Navy Blue, Light Blue и Silver. Есть слот для microSDHC и аудиоджеков.

Samsung Galaxy M14 получил 5-нанометровый процессор Exynos 1330. Аналогичное железо мы уже видели в Samsung Galaxy M34 5G. Предлагаются три модификации: 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ.

Набор камер Samsung Galaxy M14 очень скромный: основной модуль на 50 Мп без OIS и два дополнительных датчика по 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп. Запись видео на обе камеры производится в 1080p@30fps.

Батарея Samsung Galaxy M14 с емкостью 6000 мАч. Рассчитывайте на полтора-два дня автономной работы при умеренной эксплуатации. Зарядка мощностью 15 Вт совсем не впечатляет.

Плюсы:

Имеется слот для карты памяти и аудиоджек;

Доступная цена;

хороший процессор для бюджетного сегмента;

Аккумулятор на 6000 мАч.

Минусы:

Всего 4 ГБ ОЗУ в двух модификациях памяти;

Везде пластик;

Камера без оптической стабилизации + нет ультраширика;

Зарядка 15 Вт.

Выводы

Мы обсудили пять смартфонов с лучшей автономностью, которые можно купить в начале 2024 года. Подведем краткие итоги для определения лучших моделей по конкретным параметрам:

Игровой смартфон с лучшей автономностью на начало 2024 года – Asus ROG Phone 7 ;

Стильный телефон с лучшей автономностью на начало 2024 года – Tecno Pova 5 ;

Телефон с качественным экраном и лучшей автономностью на начало 2024 года – Samsung Galaxy M34 5G ;

Смартфон с хорошими камерами и лучшей автономностью в начале 2024 года – Moto G54 Power ;

Бюджетный телефон с лучшей автономностью на начало 2024 года – Samsung Galaxy M14 .

Напишите в комментариях, какой смартфон по нынешнему рейтингу понравился вам.