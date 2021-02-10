Смартфоны Blackview со скидками на распродаже AliExpress

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День рождения AliExpress — отличный повод совершить покупку по меньшей цене. Принимает участие в распродаже и Blackview, и только до 2 апреля можно урвать продукты компании со скидкой 70%. Ценники снижены на смартфоны, планшеты, защищенные гаджеты и носимую электронику.

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Так, Blackview BL6000 Pro 5G отдают за $369,99, и он ориентирован на тех, кто хотел бы получить надежный мобильник с поддержкой сетей пятого поколения. Смартфон обладает защитой от пыли и влаги по классу IP68/IP69K, а также сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. В его активе 8 Гб оперативки, 256 Гб постоянной, чипсет Dimensity 800, фронтальная камера на 16 Мп и тройная тыльная камера с главным датчиком Sony IMX582 на 48 Мп.

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Blackview BV6600 в дни распродажи предлагают за $139,99, который обладает емкой батарейкой на 8580 мАч, тройной камерой с главным датчиком 16 Мп, модуле NFC и защитой пыли и влаги IP68/IP69K. Автономность смартфона составляет 792 часа в режиме ожидания. Чтобы ценник на Blackview BV6600 снизился еще на $5 необходимо использовать промокод Blackview BV6600CODE.

Распродажа Blackview на AliExpress