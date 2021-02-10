Смартфоны BQ переведут на HarmonyOS

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Выход на рынок запланирован на вторую половину 2022 года

Пару дней назад известный аналитик Эльдар Муртазин сообщил, что Google прекратила лицензировать Android-смартфоны российских производителей. Им уготовили участь устройств Huawei, которые поставляются без GSM‑сервисов. Глава российского бренда BQ, который выпускает смартфоны, телевизоры и бытовую технику, заявил о том, что они сделают ставку на операционную систему Huawei.

В своем интервью изданию «Газета.RU» руководитель BQ подтвердил, что они уже получили официальное уведомление от Google о прекращении лицензирования новых устройств, на них нельзя будет установить сервисы Google. Все выпущенные гаджеты продолжат работать без каких-либо ограничений, а вот с новыми могут возникнуть проблемы.

Компания видит выход в установке на устройства операционной системы HarmonyOS от Huawei. Ожидается, что первые смартфоны с HarmonyOS под брендом BQ выйдут во второй половине нынешнего года. Россиянам стоит ждать «хармонь» со слабым железом. Вряд ли им будут продавать современные аппаратные платформы, созданные с использованием продвинутых техпроцессов. Ни экономически, ни технологически у российских производителей нет достаточных ресурсов, она не смогут предложить что-то действительно стоящее.

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Источник: газета.ru